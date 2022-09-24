Українки в Нью-Йорку: Тіна Кароль та Юлія Саніна виступили на заході Олени Зеленської

Офіційний візит першої леді України Олени Зеленської в США триває. Співачки Тіна Кароль та Юлія Саніна виступили на презентації її благодійного фонду в Нью-Йорку.

Виконавиці активно допомагають Україні, виступаючи на благодійних концертах за кордоном. Вони не залишилися осторонь візиту Зеленської в США, підтримали її на урочистому заході.

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Тіна Кароль та Юлія Саніна на заході в Нью-Йорку

Артистки виконали легендарну спільну пісню "Вільна", яка в час війни набула нового сенсу. Для виступу обрали схожі асиметричні вбрання від української дизайнерки Валерії Ковальської.

Тіна Кароль вийшла на сцену в жакеті-смокінгу білого кольору, який поєднала з чорними штанами. З взуття обрала чорні босоніжки, волосся вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на губах – нафарбувала їх коричневою матовою помадою.

вийшла на сцену в жакеті-смокінгу білого кольору, який поєднала з чорними штанами. З взуття обрала чорні босоніжки, волосся вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на губах – нафарбувала їх коричневою матовою помадою. Юлія Саніна одягнула білий жакет з синіми вставками та спідницю з розрізом. Поєднала вбрання з синім взуттям на підборах. Довге волосся вклала у легкі хвилі, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах. Довершила аутфіт ефектним кольє.

Вартість одного образу складає приблизно 1200 доларів.

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Олена Зеленська прибула до США з офіційним візитом. У Нью-Йорку перша леді відвідала Меморіал 11 вересня та Український музей. Продемонструвала розкішний образ від українських дизайнерів. Особливу увагу привернув пояс зі словами "сила", "воля".