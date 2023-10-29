Тіна Кароль, YAKTAK і Мюслі UA: 10 крутих музичних новинок тижня, які ви маєте почути

Українські виконавці не перестають тішити шанувальників новими треками. Цього тижня нові пісні випустили Тіна Кароль, YAKTAK, Мюслі UA, Стася та інші артисти.

24 Канал зібрав найкращі музичні новинки, які вийшли цього тижня. Серед них точно є треки, які заполонять ваше серце.

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Тіна Кароль

26 жовтня артистка потішила шанувальників прем'єрою нової пісні з назвою "Не святі". У треці Кароль співає кохання, коли людина для когось стає спокусою й отрутою водночас. До цієї людини дуже манить.

Тіна Кароль – "Не святі": дивіться відео онлайн

YAKTAK

Український музикант випустив нову композицію "Поруч". Трек заряджає позитивними емоціями та вайбом справжнього безтурботного кохання.

Пісня розповідає, як любов може стати ключем до щастя та найяскравіших моментів у нашому житті. Це змушує нас насолоджуватись і цінувати всі радісні моменти.

YAKTAK – "Поруч": дивіться відео онлайн

Blooms Corda

Українська інді-група Blooms Corda поділилася з шанувальниками композицією "Пісня про війну". Музиканти намагалися змалювати той перманентний стан, у якому перебувають українці.

"Ми всі пам'ятаємо про війну кожного дня… І навіть, якщо подекуди вдається на мить відчути маленькі радощі життя, однаково усвідомлюєш, яка в цього ціна", – кажуть учасники гурту.

Blooms Corda – "Пісня про війну": дивіться відео онлайн

Мюслі UA

Інкогніто-творці "Мюслі UA" презентували нову роботу – пісню "За териконами". Це історія українського воїна, що втратив друга. Артисти завдяки композиції нагадують про війну та втрати.

Пісня наповнена важливими сенсами – про мужність, біль, втрату, про справжніх героїв і перемогу. Цей трек допоможе зрозуміти наших захисників, відчути їхню незламність та силу.

Мюслі UA – "За териконами": дивіться відео онлайн

Стася

Суперфіналістка шоу "Голос країни" STASYA предила новий ностальгічний трек "Ми діти". Пісня змушує згадати про своє безтурботне дитинство, а також надихає дорослих зберігати в собі той дитячий погляд на життя і не забувати ту радість.

STASYA – "Ми діти": дивіться відео онлайн

OSTY

Музикант випустив трек "Перед очима (Stand by)". Ця пісня продовжує розповідь артиста про його подорож до самопізнання та внутрішньої трансформації.

OSTY – "Перед очима": дивіться відео онлайн

RODZYNKA

Співачка презентує душевний трек "Мам", присвячений найріднішій людині. Пісня сповнена власними переживаннями артистки та її історією відносин з мамою.

"Цією піснею я хочу закликати усіх цінувати свої стосунки з мамою. Встигніть все сказати, проявити свою турботу та любов, щоб не було запізно", – закликала RODZYNKA.

RODZYNKA – "Мам": дивіться відео онлайн

ILLAI та KARINE

Талановитий піаніст ILLAI випустив пісню у дуеті з фіналісткою 12 сезону шоу "Голос Країни" Каріною Столаба (KARINE).

Трек "Не розкажуть у Тік-Тоці" про те, як музика може змінити кожного з нас, як важливо любити. А в кліпі переплітається декілька сюжетних ліній. Головні герої – люди з різних світів, які хочуть бути разом, але не можуть.

ILLAI та KARINE – "Не розкажуть у Тік-Тоці": дивіться відео онлайн

Julik

Співак презентував драматично-ліричний трек "Під зорями". Пісня оспівує внутрішній стан кожного українця, його долю та умови життя будучи у війні. Він нагадує, що добро завжди попереду.

Julik – "Під зорями": дивіться відео онлайн

MAYOROVA

Українська співачка презентувала трек під назвою "Хто вона така", який стане своєрідною терапію для кожної жінки. У пісні артистка відверто розповідає особисту історію невдалих стосунків та показує, як її героїня стає сильнішою.

MAYOROVA – "Хто вона така": дивіться відео онлайн