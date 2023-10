У рекомендації часто потрапляють такі треки, які легко запам'ятовуються та залишаються в пам'яті слухачів на декілька днів поспіль, як-от відома пісня Fo Fo. Тепер 24 Канал зібрав добірку треків та звуків, які зараз є дуже популярними.

До теми Старий трек Адріано Челентано завірусився у тіктоці: який саме і чим підкорив мережу

10 найпопулярніших звуків тіктоку

Серед трендових звуків можна зустріти пісню української співачки OXANA TRACH, яка називається "Душа". У композиції оспівується справжнє кохання, яке не змушує страждати, а щодня надихає та заспокоює.

Цікаво, що на написання треку виконавицю надихнув її чоловік Микола, який слухає пісні коханої просто на передовій.

Зараз на звук зняли понад 17 тисяч відео. Навіть популярні блогери знімають ролики під цю пісню.

Серед популярних пісень є два треки інкогніто виконавиці Klavdia Petrivna. Так, трек "Візьми, будь ласка, мене в полон" став тікток-хітом. Звук набрав популярності дуже швидко. Станом на 25 жовтня на пісню зняли вже понад 102 тисячі відео. Під трек можна зустріти різні ролики. Зокрема, атмосферні, розважальні. Навіть магазини знімають розпаковки під цей звук.

Більше того популярність здобула й інша пісня співачки "Імператори". У композиції Klavdia Petrivna говорить про "вільних анархістів", які називають себе так, хоча фактично не мають з ними нічого спільного. Втім, трек не так часто зустрінеш в рекомендаціях, як попередній.

Англомовні пісні значно частіше заполоняють тренди тіктоку. Зокрема, знаменитою стала композиція виконавиці Tate McRae Greedy. Співачка ще популярна своїми треками You broke me first та She's all i wanna be. Як зазначає співачка, композиція Greedy допомагає підвищити впевненість в собі, завдяки ритму самої пісні. Під звуком вже близько мільйона відео.

Також популярності набирає танцювальна пісня Water південноафриканської співачки Tyla. Всього під оригінальним звуком знято вже більше 880 тисяч відео.

Ба більше, нерідко у стрічці можна побачити атмосферні відео під композицію April27. Станом на 25 жовтня під цей звук зняли понад 90 тисяч роликів.

Серед звуків, які ще часто можна зустріти.