Короткі стрижки та епатажні сукні: як змінювалась Тіна Кароль та її стиль за 20 років кар'єри

Одна з найвідоміших українських співачок – Тіна Кароль – перебуває на сцені вже більше як 20 років. За цей раз її образ неодноразово змінювався: від строгих костюмів до елегантних суконь.

38-річна попдіва українського шоубізнесу Тіна Кароль перебуває на сцені вже понад 20 років. За цей час вона змінювалась як у своїй творчості, так і в образах. 24 Канал зібрав найкращі фото, які демонструють, як змінювалась Тіна Кароль за роки кар'єри в музичній індустрії.

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Юність та початок кар'єри

Тіна Кароль (справжнє ім'я – Тетяна Ліберман) з дитинства займалась музикою: навчалась у музичній школі, музичній академії імені Глієра, брала участь у десятках різних фестивалів та конкурсів. На початку кар'єри вона взяла псевдонім Тіна Кароль, – зараз це офіційно її ім'я та прізвище.

З 2004 року Тіна Кароль стала солісткою Ансамблю пісні й танцю ЗСУ – у той час її пам'ятають у строгому вбранні та з лаконічним пучком.



Тіна Кароль / Фото znai.ua

Наступного року співачка взяла участь у "Новій хвилі", де посіла друге місце та отримала грошовий приз. На нього вона зняла перший кліп – "Выше облаков". У цьому відео артистка постала у стриманому вбранні, але з розпущеним та кучерявим білявим волоссям.

Тіна Кароль – Выше облаков: дивіться відео онлайн

Участь у Євробаченні-2006 та перший успіх

Багато хто вперше дізнався про Тіну Кароль з музичного конкурсу Євробачення: вона представляла Україну у 2006 році та посіла 7 місце. На сцені вона постала в білосніжній екстрамінісукні та з пишним білявим волоссям.

Тіна Кароль – Show Me Your Love: дивіться відео онлайн

Цей період став поштовхом для Тіни Кароль – вона ставала все більш популярною. Артистка пробувала експериментувати зі стилем, одягала епатажні вбрання, а в кліпі "Ноченька" постає оголеною.

Епатажні та брутальні образи Тіни Кароль / Фото Viva

Щобільше, у 2011 році Тіна кардинально змінює стиль та стриже довге біляве волосся. Разом з тим, Кароль майже ніколи не експериментувала з кольором волосся, змінюючи лише відтінки блонду зі світлішого до трохи темнішого.



Тіна з коротким волоссям / Фото Viva

Переломний момент та втрата чоловіка

У 2013 році від хвороби помер Євген Огір – чоловік Тіни Кароль. Творчість артистки змінилась, а разом з цим – і її стиль. Він став більш елегантним та стриманим. Виконавиці полюбились атласні та шовкові сукні, у період "Голосу країни" зірка приміряла латексні вбрання, що підкреслювали фігуру. Вбрання для світських виходів завжди вражали вишуканістю.



Тіна у латексних вбраннях / Фото Караван

У цей період Тіна Кароль зупинилась на особливій укладці та стилі макіяжу, що носила майже завжди. Це були пишні біляві локони, вкладені на один бік, та червона помада, що стала її родзинкою. Тіна Кароль зізнавалась, що ховала за цим атрибутом мейкапу втому та печаль.

Образи Тіни після втрати / Фото з її інстаграму

Стиль Тіни Кароль останні кілька років та зараз

Два роки тому Тіна Кароль спробувала змінити свій стиль та відійти від звичної червоної помади. Вона постала з чубчиком, більш м'яким відтінком волосся та стриманим макіяжем.



Зміна іміджу у 2021 / Фото з інстаграму Тіни Кароль

У час повномасштабного вторгнення артистка все-таки повернулась до улюбленої укладки з локонами та червоної помади. Вона часто обирає вбрання від українських брендів з патріотичними акцентами.

Зовсім скоро Тіну Кароль вдруге побачать на Євробаченні – цього разу, як гостю. З дизайнером Іваном Фроловим зірка підбирає сукню – це буде червоне вбрання за мотивами її образу на конкурсі у 2006 році.

Образи Тіни Кароль в сучасності / Фото з її інстаграму