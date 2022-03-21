Тіна Кароль виступила в Польщі з 7-річною "зіркою бомбосховища": відео з благодійного концерту

У Польщі відбувся найбільший в історії країни благодійний концерт – "Разом з Україною". На ньому виступила Тіна Кароль, яка вийшла на сцену з 7-річною Амелією Анісович з Києва.

У Варшаві Тіна Кароль разом з однодумцями створила Міжнародний центр інформаційного спротиву. Артистка робить все можливе для того, щоб донести світові правду про події, які відбуваються на території нашої країни. Також вона бере участь в антивоєнних мітингах і благодійних концертах.

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Тіна Кароль виступила у Лодзі

У польському місті Лодзі відбувся масштабний благодійний концерт "Разом з Україною". На ньому виступили не лише польські, а й українські артисти. Серед них була Тіна Кароль. Співачка виконала зворушливу композицію "Закрили твої очі", яку написала після смерті чоловіка. У час війни в України трек наповнився новим сенсом.

Також на сцену з попдівою вийшла 7-річно Амелія з Києва, яка прославилася на весь світ виконанням саундтреку з мультфільму "Крижане серце" у київському бомбосховищі. Маленька співачка разом із кумиром заспівала "Україна – це ти".

Виступ Тіни Кароль та Амелії Анісович: дивіться відео онлайн

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