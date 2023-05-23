Тіна Кароль випустить пісню з композиторкою, яка створювала хіти для Леді Гаги та Scorpions

Українська співачка Тіна Кароль готує нову пісню. Артистка працює над створенням хітів з легендарною американською композиторкою Даян Воррен. Тож, очікуємо незабаром новий крутий трек від Тіни Кароль.

Про це Кароль повідомила у своєму Telegram-каналі. Співачка разом з композиторкою вже працюють у студії над новою піснею.

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Тіна Кароль зізнається, що вони одразу ж знайшли спільну мову та від першої ноти зрозуміли, що співпраця буде вдалою. "Наш меджик стався від першої ноти. Дякую тобі, Всесвіте", – написала зірка.



Тіна Кароль з Даян Воррен / Фото з соцмереж зірки

Даян Воррен – легендарна американська композиторка, яка має чимало престижних нагород, зокрема "Греммі", Emmy Awards та "Золотий глобус". У 2022 році композиторка навіть стала володаркою премії "Оскар" за видатні заслуги у кінематографі.

Відомо, що Даян також є авторкою хітів таких відомих артистів, як:

Вітні Г'юстон,

Леді Гага,

Scorpions,

Селін Діон,

Тіна Тернер,

Шер,

Aerosmith.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Тіна Кароль випустила нову пісню "Honey & Мед". Проте через кліп вона вляпалася у скандал – виявилося, що участь у зйомках брали росіяни. Артистка одразу видалила кліп, а згодом опублікувала оновлену версію, яка звучить лише українською мовою. Нове відео співачка зняла на вулицях Києва, закутана у білу ковдру. За її слова, це символ фортеці, у якій заховане її серце.

До слова, нещодавно Тіна Кароль виступила на гранд-фіналі Євробачення у Ліверпулі. Зірка постала перед мільйонною аудиторією у спокусливому вбранні від дизайнера Івана Фролова. Вона виконала пісню Show Me Your Love, з якою представляла Україну на Євробаченні 2006 року. Як артистка змінилася за ці 17 років – дивіться у нашій статті.