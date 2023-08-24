У День Незалежності: Тіна Кароль розчулила прем'єрою пісні, яку їй написала Дайан Уоррен

У 32–й День Незалежності Тіна Кароль потішила шанувальників релізом української версії треку One Nation Under Love, який спеціально для України написала оскароносна композиторка Дайан Уоррен. Окрім цього, виконавиця також презентувала символічний кліп на пісню.

Про співпрацю зірок стало відомо в травні цього року. Тоді Кароль поділилася фотографією разом з Уоррен, згадавши про чарівну синергію, яка виникла в артисток з першої музичної ноти.

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Тіна Кароль презентувала пісню до Дня Незалежності

Довгоочікуваний дебют української версії "One Nation Under Love – Одне Серцебиття" відбувся в етері каналу "1+1". У кліпі на композицію показано "творчий місток між Україною та США". Тіна Кароль заворожувала глядачів своїм потужним вокалом біля культового пам'ятника "Україна-Мати" в Києві. Своєю чергою Дайан Уоррен акомпанувала їй на тлі величної Статуї Свободи в Америці.

За словами Тіни, композицію One Nation Under Love стала для неї більше, ніж просто треком. В цьому співачка вбачає свою важливу місію.

Це творчий місток між США та Україною. Ідея пісні в тому, щоб ті нації, які підтримують нашу державу у боротьбі, відчували об'єднаність. Ця пісня якраз є уособленням цієї єдності з музичної точки зору,

– зазначила артистка у коментарі для "ТСН".

Tina Karol & Diane Warren – One Nation Under Love: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Шанувальники в захваті від музичної композиції. У коментарях вони написали свої враження: