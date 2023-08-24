В День Независимости: Тина Кароль растрогала премьерой песни, которую ей написала Дайан Уоррен

В 32-й День Независимости Тина Кароль порадовала поклонников релизом украинской версии трека One Nation Under Love, который специально для Украины написала оскароносный композитор Дайан Уоррен. Кроме этого, исполнительница также представила символический клип на песню.

О сотрудничестве звезд стало известно в мае этого года. Тогда Кароль поделилась фотографией вместе с Уоррен, вспомнив о волшебной синергии, возникшей у артисток с первой музыкальной ноты.

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Тина Кароль представила песню ко Дню Независимости

Долгожданный дебют украинской версии "One Nation Under Love – Одне Серцебиття" состоялся в эфире канала "1+1". В клипе на композицию показан "творческий мостик между Украиной и США". Тина Кароль завораживала зрителей своим мощным вокалом у культового памятника "Украина-мать" в Киеве. В свою очередь Дайан Уоррен аккомпанировала ей на фоне величественной Статуи Свободы в Америке.

По словам Тины, композиция One Nation Under Love стала для нее больше, чем просто треком. В этом певица видит свою важную миссию.

Это творческий мост между США и Украиной. Идея песни состоит в том, чтобы те нации, которые поддерживают наше государство в борьбе, чувствовали объединение. Эта песня как раз является олицетворением этого единства с музыкальной точки зрения,

– отметила артистка в комментарии для "ТСН".

Tina Karol & Diane Warren – One Nation Under Love: смотрите видео онлайн

Реакция сети

Поклонники в восторге от музыкальной композиции. В комментариях они написали свои впечатления: