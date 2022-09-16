Вперше за час війни: Тіна Кароль знімала кліп на нову пісню у Харківській області

Співачка Тіна Кароль презентувала нову україномовну пісню "Вільні. Нескорені". Це перша музична прем'єра артистки від 24 лютого. Також Кароль зняла розкішний кліп.

Тіна Кароль від початку повномасштабної війни перебувала за кордоном, лише нещодавно повернулася в Україну. Репертуар артистки поповнила ще одна україномовна пісня та кліп, який зірка зняла в Україні.

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Кліп Тіни Кароль, який зняла в Харківській області

Тіна Кароль з першого дня війни підтримує країну, часто виступала на благодійних концертах за кордоном, а тепер зняла в рідній країні розкішний кліп. Зйомки нової відеороботи Кароль проходили у Кварцовому кар'єрі Харківської області.

У треку "Вільні. Нескорені" описані ідеї звільнення від нав'язаних стереотипів минулого. Наш час настав, ми готові виборювати життя для вільної, непереможної країни та гордо нести свій прапор перемоги.

Ця пісня – мантра спротиву, нерв нескореності, символи неминучих змін!

– підкреслила Тіна Кароль.

Тіна Кароль – "Вільні. Нескорені": дивіться відео онлайн

Текст пісні Тіни Кароль "Вільні. Нескорені"

Все можливо змінити

Навіть я не така вже

Світ прекрасний

Віднайти в собі сили

Бути знову на хвилі

Є всі шанси

Все можливо змінити

Своє "Я" пробудити

Світ прекрасний

Коли воля в зеніті

Стати вільним, як вітер

Є всі шанси

Наш час настав

Не треба печалі

Починаєм ми

Ми по-новому все

Було, пiшло

Забудь про деталі

Починаєм ми

Ми по-новому все

Вільні. Нескорені

Ми будуєм нових себе

Знаю самотній ти

Народжений в боротьбі

Вільні. Нескорені

Ми руйнуємо рабство в собі

Знаю самотній ти

Народжений в боротьбі

Народжені ми в боротьбі

Наш час настав

Не треба печалі

Починаєм ми

Ми по-новому все

Було, пiшло

Забудь про деталі

Починаєм ми

Ми по-новому все

Вільні. Нескорені

Ми будуєм нових себе

Знаю самотній ти

Народжений в боротьбі

Вільні. Нескорені

Ми руйнуємо рабство в собі

Знаю самотній ти

Народжений в боротьбі

Народжені ми в боротьбі