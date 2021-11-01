Тіна Кароль відверто розповіла про стосунки з Ivan NAVI

Українська виконавиця Тіна Кароль зізналася, що з Ivan NAVI, з яким нещодавно записала спільний трек, у неї лише робочі стосунки. Артисти презентували спільне романтичне відео, яке зняли після прогулянки, однак жодних залицянь між ними немає.

У вересні Тіна приїжджала з концертами до Львова. Під час її гастролей Іван запропонував зняти відео на дуетну композицію. Ролик вийшов дуже милим і романтичним.

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Тіна Кароль про стосунки з Ivan NAVI

Виконавці прогулялися вуличками стародавнього Львова. Вони разом слухали музику, дуркували, танцювали та просто насолоджувалися приємними моментами. Тіна поділилася, що це Іван запропонував їй зняти таке відео. Вона погодилася, зазначивши, що це трапиться, коли приїде до Львова.

Це справді було спонтанно. Ролик вийшов дуже простим, романтичним. Нічого більше,

– сказала Кароль.

На питання Каті Осадчої щодо залицянь з боку Івана Тіна поділилася, що хлопець часто дивився їй в очі.

Зазначимо, після смерті чоловіка Тіна Кароль не говорила про нові стосунки. Вона лише розповідала, що хоче стати мамою донечки. Однак син співачки Веніамін дуже ревнує її до інших чоловіків.