Тіна Кароль показала, як відсвяткувала день народження в Туреччині: фото

Успішна українська співачка Тіна Кароль днями відсвяткувала 36-річчя. Після дня народження зірка відправилася у Туреччину і показала шанувальникам декілька кадрів звідти. Зокрема, Тіна поділилася зворушливим моментом, де відпускає в небо повітряні кульки.

Джерело: інстаграм Тіни Кароль

Тіна Кароль традиційно відзначила день народження на сцені "Голосу країни". Та схоже, що після цього знаменитість відправилася у Туреччину, адже саме звідти опублікувала декілька яскравих кадрів в інстаграм-сторіс.

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Народна улюблениця у день народження отримала тисячі привітань від рідних, друзів, колег і шанувальників. Вона неймовірно щаслива, адже всі ці люди зробили свято незабутнім. Щороку зйомки проєкту "Голос країни", де Тіна є зірковим тренером, припадають на її уродини. Тому традиційно святкування розпочалося на сцені вокального шоу. А ось продовжилося, ймовірно, у Туреччині.

Тіна Кароль у Туреччині

Хоча у Туреччині зараз досить холодно, проте вона є популярною серед туристів. Однією з причин є те, що ця країна одна з небагатьох, куди можна потрапити під час пандемії коронавірусу. Кароль також вирушила у мандрівку.

Вона поширила у мережі фото, де позує на тлі знаменитих турецьких оберегів. Зірка зробила селфі, де зображена у зимовому одязі, волосся вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну красу.

Дякую вам за те, що подумали про мене в цей день,

– написала на фото Тіна.



Тіна Кароль у Туреччині / Скріншот з інстаграму Тіни Кароль

Також співачка поділилася роликом, де позує на тлі неймовірно красивої природи. На колоритній локації Кароль, загадавши бажання, відпустила в небо різнокольорові повітряні кульки.



Тіна Кароль у Туреччині / Скріншот з інстаграму Тіни Кароль