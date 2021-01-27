Успешная украинская певица Тина Кароль на днях отпраздновала 36-летие. После дня рождения звезда отправилась в Турцию и показала поклонникам несколько кадров оттуда. В частности, Тина поделилась трогательным моментом, где отпускает в небо воздушные шарики.

Источник: инстаграм Тины Кароль

Тина Кароль традиционно отметила день рождения на сцене "Голоса страны". И похоже, что после этого знаменитость отправилась в Турцию, ведь именно оттуда опубликовала несколько ярких кадров в инстаграм-сторис.

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Народная любимица в день рождения получила тысячи поздравлений от родных, друзей, коллег и поклонников. Она невероятно счастлива, ведь все эти люди сделали праздник незабываемым. Каждый год съемки проекта "Голос страны", в котором Тина является звездным тренером, приходятся на ее день рождения. Поэтому традиционно празднование началось на сцене вокального шоу. А вот продолжилось, вероятно, в Турции.

Тина Кароль в Турции

Хотя в Турции сейчас довольно холодно, однако она является популярной среди туристов. Одной из причин является то, что эта страна одна из немногих, куда можно попасть во время пандемии коронавируса. Кароль также отправилась в путешествие.

Она распространила в сети фото, на котором позирует на фоне знаменитых турецких оберегов. Звезда сделала селфи, где изображена в зимней одежде, волосы уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту.

Благодарю вас за то, что подумали обо мне в этот день,

– написала на фото Тина.



Тина Кароль в Турции / скриншот из инстаграма Тины Кароль

Также певица поделилась роликом, в котором позирует на фоне невероятно красивой природы. На колоритной локации Кароль, загадав желание, отпустила в небо разноцветные воздушные шарики.



Тина Кароль в Турции / скриншот из инстаграма Тины Кароль