Наскандалила, – як Тіна Кароль відреагувала на переспів Цибульською треку "Скандал"
Джерело:інстаграм Тіни Кароль
Співачка Оля Цибульська переспівала українською трек Тіни Кароль "Скандал". Попдіва відреагувала на такий кавер і висловила своє захоплення.
Оля Цибульська підтримала всіх українців, які переходять з російської на рідну мову та вирішила показати, що попхіти також можуть звучати українською.
До теми Цибульська заспівала "Скандал" Тіни Кароль українською: відео записала в курнику
У мережі Цибульська поширила україномовний кавер на трек Тіни Кароль "Скандал". Увагу публіки привернуло й те, що відео було зняте в курнику.
Реакція Тіни Кароль
Авторка хіта не забарилася з реакцією. Тіна поширила відео в сторіс на особистій сторінці в інстаграмі та висловила компліменти Олі. Кароль добряче посміялася з такого виконання та ролику.
Наскандалила. Цьом. Це любов,
– написала Тіна в сторіс.
Реакція Тіни Кароль на "Скандал" Цибульської / Скриншот інстаграм-сторіс артистки
Зазначимо, це не перша пісня, яку Оля Цибульська переспівала українською. Артистка також зробила кавер на хіт Насті Каменських "Красное вино". Оля закликає не лише переходити на українську мову в спілкуванні, а й співати нею. Судячи з коментарів під відео Цибульської, така ініціатива подобається публіці.
- "Вау! Це дуже круто!"
- "Красиво і романтично звучить рідною мовою!"
- "Просто супер звучить українською!"
- "Шикарно!"
- "Розкішно!"