Наскандалила, – як Тіна Кароль відреагувала на переспів Цибульською треку "Скандал"

Співачка Оля Цибульська переспівала українською трек Тіни Кароль "Скандал". Попдіва відреагувала на такий кавер і висловила своє захоплення.

Оля Цибульська підтримала всіх українців, які переходять з російської на рідну мову та вирішила показати, що попхіти також можуть звучати українською.

До теми Цибульська заспівала "Скандал" Тіни Кароль українською: відео записала в курнику

У мережі Цибульська поширила україномовний кавер на трек Тіни Кароль "Скандал". Увагу публіки привернуло й те, що відео було зняте в курнику.

Реакція Тіни Кароль

Авторка хіта не забарилася з реакцією. Тіна поширила відео в сторіс на особистій сторінці в інстаграмі та висловила компліменти Олі. Кароль добряче посміялася з такого виконання та ролику.

Наскандалила. Цьом. Це любов,

– написала Тіна в сторіс.



Реакція Тіни Кароль на "Скандал" Цибульської / Скриншот інстаграм-сторіс артистки

Зазначимо, це не перша пісня, яку Оля Цибульська переспівала українською. Артистка також зробила кавер на хіт Насті Каменських "Красное вино". Оля закликає не лише переходити на українську мову в спілкуванні, а й співати нею. Судячи з коментарів під відео Цибульської, така ініціатива подобається публіці.