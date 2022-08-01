Оля Цыбульская поддержала всех украинцев, которые переходят с русского на родной язык и решила показать, что попхиты также могут звучать на украинском.
К теме Цыбульская спела "Скандал" Тины Кароль на украинском: видео записала в курятнике
В сети Цыбульска распространила украиноязычный кавер на трек Тины Кароль "Скандал". Внимание публики привлекло и то, что видео было снято в курятнике.
Реакция Тины Кароль
Автор хита не заставила себя ждать с реакцией. Тина распространила видео в сторис на личной странице в инстаграмме и выразила комплименты Оли. Кароль изрядно посмеялась над таким исполнением и роликом.
Наскандалила. Этим. Это любовь,
– написала Тина в сторону.
Реакция Тины Кароль на "Скандал" Цыбульской / Скриншот инстаграм-сторис артистки
Отметим, это не первая песня, которую Оля Цыбульская перепела по-украински. Артистка также устроила кавер на хит Насти Каменских "Красное вино". Оля призывает не только переходить на украинский язык в общении, но и петь на нем. Судя по комментариям под видео Цыбульской, такая инициатива нравится публике.
- "Вау! Это очень круто!"
- "Красиво и романтично звучит на родном языке!"
- "Просто супер звучит на украинском!"
- "Шикарно!"
- "Роскошно!"