Тіна Кароль, Вакарчук у вишиванках: зірки замилували мережу своїми фото і привітали зі святом

18 травня українці відзначають День вишиванки. Через війну це свято набуло ще більшого значення. Сьогодні мережа рясніє світлинами у красивому національному вбранні, серед них багато зірок. Українські артисти, серед яких Тіна Кароль, Святослав Вакарчук, "Антитіла", Даша Астафьєва та інші приєдналися до привітань.

Цього весняного дня мільйони українців одягають вишиванки. Зірки у соцмережі теж публікують чарівні фото у красивих вишиванках.

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24 Канал зібрав світлини знаменитостей та їхні привітання з Днем вишиванки.

Тіна Кароль

Зірка показала у соцмережах своє фото у вишитій сукні.



Тіна Кароль у вишиванці / Фото з її інстаграм-сторіс

У сторіс вона також привітала українців з Днем вишиванки.

Блакитне – то любов, а жовте – то життя. Ти – мати, ти врода, ти – сенс буття, втеру сльози твої навіки. Жива!,

– написала Кароль.



Тіна Кароль привітала з Днем вишиванки / Фото з її інстаграм-сторіс

Святослав Вакарчук

Артист також виставив своє фото у красивій білій вишиванці з концерту.

Вакарчук привітав українців зі святом та зізнався, що одна з його улюблених вишиванок – білим по білому. "І, звісно, попереду Перемога", – додав він.

Наталія Могилевська

Зірка теж показалася у вашиванці від Юлії Магдич. Могилевська каже, що українці зараз мають зберігати, продовжувати та розвивати свої традиції.

Тому що вони є нашим корінням, яке пронизує нас крізь кров, клітини, як етнічний код наших предків… Колись в глибокому трансі я спитала себе: "Яка моя найулюбленіша пісня? Яка пісня є джерелом мого натхнення? Що саме дає мені силу?" І я була дуже здивована, коли із середини почула пісню "Ой зелене жито, зелене", яку в житті навіть ніколи не співала,

– додала вона.

"Антитіла"

Українських гурт постав у неймовірних вишиванках від українського бренду. "Антитіла" привітали українців з Днем вишиванки. "Плекайте і любіть своє, де б ви сьогодні не були", – додали артисти.

Даша Астафьєва

Зірка зауважила, що сьогодні українці одягають вишиванки зранку.

Що це змінює в глобальному значенні? Нічого… Але для нас, українців, цей день важливий. Значення вишиванки неможливо переоцінити. Надягти її сьогодні – це сказати, що вірний своєму серцю, людям і країні,

– заявила Астафьєва.

За її словами, вишиванка сьогодні – це відображення любові до життя, за яке наші воїни щодня проливають кров – червону як орнамент на наших грудях.

"Це тягнути за ниточку історії нашої культури. Це розмовляти українською навіть мовчки… Вітаю вас зі святом краси! Так, воно сьогодні, а не 8 березня", – додала Даша.

Ольга Сумська

Акторка одягнула сукню від дизайнерки Юлії Магдич. У соцмережі Сумська привітала всіх зі святом та додала красивий вірш Лесі Вознюк.

Узор вручну, широка планка,

Легенький запах ковели.

Моя сорочка вишиванка,

Вся ніби сплетена з трави.

Дніпра потоки, степ, простори,

По лівій, правій стороні.

Червоно – чорні всі узори,

Мережив ряд на полотні.

Юрій Горбунов

Зірковий ведучий постав у красивій зеленій вишиванці. "З Днем вишиванки!! Єднаймося!! Слава Україні!!", – написав Горбунов.

Катерина Репяхова

Дружина співака Віктора Павліка теж долучилася до “марафону вишиванок”. Вона опублікувала милі фото всієї сім'ї у вишитому вбранні.

З днем вишиванки! Вишиванка – символ краси та національної ідентичності українського народу, оберіг кожного українця,

– зазначила Катерина в дописі.



Катерина Репяхова та Віктор Павлік у вишиванках / Фото з її інстаграм-сторіс

Христина Решетник

Дружина ведучого Григорія Решетника теж поділилася відео у неймовірній вишитій сорочці у блакитно-жовтих кольорах.

"Українське вбрання – найколоритніше та найгарніше! Воно має особливу енергію. З Днем Вишиванки, українці. Бережімо наш генетичний код", – написала Христина.

Її чоловік Григорій Решетник також поділився милим відео всієї сім'ї у вишиванках.

YAGODA

Українська співачка Лілія Верес під сценічним псевдонімом YAGODA теж долучилася до привітань. “З Днем вишиванки. Бережемо, цінуємо”, – написала вона.

Крім того, артистка до свята поділилася красивим віршем:

Ніхто не забере що любиш змалку

Ані калину ані мову ані вишиванку

Не забереш ранкові колискові

Ми ж люблені ми кохані у нашій рідній мові

Ми вишивали на бабусі ґанку

Перші рядки пришивши до штанів

І так пришили серце в вишиванку

До самих крайніх до країв.

YATSUTA

Співачка та телеведуча Яна Яцута привітала українців з Днем вишиванки. За її словами, це вбрання – символ єдності, наших коренів і вільної України.

В мене є вишиванка, в якій я знімалася в своєму кліпі на пісню "Леви", вона для мене дуже символічна та особлива. Ця пісня про наших незламних воїнів. А та вишиванка для мене найгарніша з усіх,

– заявила YATSUTA.



YATSUTA у вишиванці / Фото від пресслужби зірки

Інші артисти теж згадали про це свято одягнули вишиванки та привітали українців. У своїх соцмережах поділилися неймовірними світлинами.

Українські артисти у вишиванках / Фото з інстаграм-сторіс

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