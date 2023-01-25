У день народження: Тіна Кароль передала Україні 500 генераторів – хто їй у цьому допоміг

Співачка Тіна Кароль 25 січня святкує день народження. Напередодні артистка розсекретила, яку особливу місію їй вдалося реалізувати для регіонів, які найбільше постраждали під час війни.

Виконавиця з перших днів повномасштабного вторгнення закликала світ допомогти Україні перемогти ворога. Кароль виїхала за кордон, де постійно була на благодійних гастролях. За цей час їй вдалося зібрати чимало коштів, які витратила на потреби нашої держави, повідомляє 24 Канал.

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Тіна Кароль передала українцям 500 генераторів

Фонд Тіни Кароль у співпраці з головою інтернет-компанії Rakuten та месенджера Viber – бізнесменом Хіросі Мікітані передав Україні 500 генераторів. Артистка поділилася, що для неї ця подія була особливою місією, яку прагнула реалізувати протягом усіх цих місяців повномасштабного вторгнення.

Для мене було важливим, щоб генератори отримали насамперед найбільш постраждалі регіони країни, які мали місця нападу на життєво важливі об'єкти інфраструктури,

– поділилася артистка.

Спільно з офісом Президента України співачка напрацювала список найактуальніших пунктів України, де генератори зараз найнеобхідніші. Тіна зазначає, що зараз вона не просто співачка. Вона, як і всі українці, робить все, щоб допомогти державі перемогти ворога. Завдяки ініціативі Кароль 500 генераторів і трансформаторів напруги вже розвезені Україною.

153 генератори до Пунктів незламності (Харківська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська області);

100 генераторів – пункти ДСНС по всій Україні;

82 генератори – пункти обігріву (Харківська, Миколаївська, Запорізька, Херсонська області);

75 генераторів – волонтерські осередки(Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Харківська, Луганська області);

42 генератори – селищні ради (Миколаївська, Харківська області);

30 генераторів – психоневрологічні інтернати (Херсонська, Миколаївська області);

10 генераторів – лікарні та поліклініки (Херсонська, Харківська області);

5 генераторів – школи (Харківська та Херсонська області);

2 генератори – дитячий садочок (Харківська область);

1 генератор – храм у Харківській області.

Нагадаємо, співпрацювати з Хіросі Мікітані артистка почала у травні 2022 року. Вона познайомилася з мільярдером під час візиту до Японії. Саме він запросив співачку в країну, вона виступила на "Rakuten Girls Awards 2022". Це найпопулярніший модний та музичний захід, який присвячений молодим жінкам.