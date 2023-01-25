Исполнительница с первых дней полномасштабного вторжения призвала мир помочь Украине победить врага. Кароль уехала за границу, где постоянно была на благотворительных гастролях. За это время ей удалось собрать немало средств, потраченных на нужды нашего государства, сообщает 24 Канал.

Не упустите "Берегите себя": что украинские звезды желают Владимиру Зеленскому на 45-летие

Тина Кароль передала украинцам 500 генераторов

Фонд Тины Кароль в сотрудничестве с главой интернет-компании Rakuten и мессенджером Viber – бизнесменом Хироси Микитани передал Украине 500 генераторов. Артистка поделилась, что для нее это событие было особой миссией, которую стремилась реализовать в течение всех этих месяцев полномасштабное вторжение.

Для меня было важно, чтобы генераторы получили прежде всего наиболее пострадавшие регионы страны, которые имели места нападения на жизненно важные объекты инфраструктуры.

– поделилась артистка.

Совместно с офисом Президента Украины певица наработала список самых актуальных пунктов Украины, где генераторы сейчас самые необходимые. Тина отмечает, что сейчас она не просто певица. Она, как и все украинцы, делает все, чтобы помочь государству победить врага. Благодаря инициативе Кароль 500 генераторов и трансформаторов напряжения уже развезены по Украине.

153 генератора к Пунктам несокрушимости (Харьковская, Запорожская, Херсонская, Николаевская области);

100 генераторов – пункты ГСЧС по всей Украине;

82 генератора – пункты обогрева (Харьковская, Николаевская, Запорожская, Херсонская области);

75 генераторов – волонтерские организации (Запорожская, Николаевская, Херсонская, Харьковская, Луганская области);

42 генератора – поселковые советы (Николаевская, Харьковская области);

30 генераторов – психоневрологические интернаты (Херсонская, Николаевская области);

10 генераторов – больницы и поликлиники (Херсонская, Харьковская области);

5 генераторов – школы (Харьковская и Херсонская области);

2 генератора – детский сад (Харьковская область);

1 генератор – храм в Харьковской области.

Напомним, сотрудничать с Хироси Никитани артистка начала в мае 2022 года. Она познакомилась с миллиардером во время визита в Японию. Именно он пригласил певицу в страну, выступившую на "Rakuten Girls Awards 2022". Это самое популярное модное и музыкальное мероприятие, посвященное молодым женщинам.