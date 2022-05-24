Тіна Кароль в сукні від українського бренду виступила на благодійному концерті в Лондоні

Співачка Тіна Кароль продовжує виступати на благодійних концертах на підтримку України. Днями вона заспівала в Лондоні, згадала про наших військових, міста, що потерпають від обстрілів.

Також артистка побувала на благодійній акції. Вона вийшла на вулиці Лондона у патріотичному вбранні та разом з активістами вкотре закликала допомогти Україні та її народові.

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Тіна Кароль виступила в Лондоні

Навіть у час війни артистка приголомшує бездоганним зовнішнім виглядом на сцені. Вона підтримує українські бренди й на концертах надає перевагу сукням, які створюються в Україні. Для виступу в Лондоні Тіна обрала довгу ніжну сукню від популярного бренду The Coat. Атласне вбрання на тонких бретелях і з лаконічним вирізом підкреслило фігуру Кароль.

Волосся вона вклала у фірмові голлівудські локони, а на обличчі зробила макіяж з червоною помадою на губах. Такий макіяж Кароль тривалий час робила після смерті чоловіка. Ним вона намагалася приховати біль і смуток, який виднівся в очах. Зараз Тіна разом з мільйонами українців переживає надзвичайно складний період. Вона знову ховає біль за червоною помадою.

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Під час виступу Тіни Кароль на великому екрані транслювали назви міст, які постраждали від російських найманців: Буча, Херсон, Миколаїв, Яворів, Київ, Запоріжжя, Чернігів та інші. Також виконавиця заспівала про українських захисників, які мужньо боронять нашу країну. Серед них є й відомі люди. Обличчя відважних воїнів також показали глядачам в залі.

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