Тіна Кароль відверто розповіла про виховання єдиного сина. Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Анни Хаустової.

До слова Оля Полякова пояснила, чому відмовляється оплачувати весілля доньки за кордоном

У 2013 році помер чоловік Тіни Кароль. Уже наступного року почалась війна. Співачка розповіла, що розуміла, що це надовго. Щоб син виріс самостійним та мав знання, Тіна відправила сина Веніаміна на навчання за кордон.

Я б не вигребла те життя, якби так не вчинила. Щоб "нюнею" він не виріс, щоб не було цього, що бабусі поруч і все приносять. Це треба було подолати. Це боляче, але я мусила це зробити. Я проти розбещеності,

– пояснила артистка.

Веніамін поїхав до Великої Британії, там ним опікувалась українська родина. За словами Тіни Кароль, хлопець не відірваний від контексту рідної країни: він танцює гопак, ходить в українську церкву і живе насиченим життям без радянських і російських наративів.



Тіна Кароль з сином / Фото з інстаграму Тіни Кароль

"Батьки й всі навколо мене сварили, всі казали, що я відмовляюсь від дитини, коментарів скільки було: "та як кинути дитину…". Але ніхто не розуміє, як я з ним це склеїла. Ми дуже часто бачилися", – зазначила співачка.

Виконавиця також пригадала, як розповіла синові про смерть батька.

Він добре знав, що сталось. Ми йому прямо сказали. Я сказала, що він тепер єдиний чоловік, і він одразу подорослішав, взяв відповідальність якусь на себе,

– поділилась Тіна Кароль.

Де зараз син Тіни Кароль?