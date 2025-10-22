Маша планує організувати свято у Європі, та Оля Полякова вже заявила, що не буде оплачувати весілля, пише 24 Канал із посиланням на програму "Наодинці з Гламуром".

Від так, артистка вважає, якщо донька та її обранець вирішили укласти шлюб, то і вони мають брати на себе фінансові витрати за організацію свята. На думку Полякової, "робити пишне весілля для дітей – то вчорашній день".

Маша Полякова зі своїм чоловіком Еденом Пассареллі / Фото з інстаграму

Співачка нагадала, що коли виходила заміж вона, то грошей у мами не просила, адже весілля оплачував її чоловік. Полякова переконана, що донька має вчинити так само. А якщо у її обранця немає такої фінансової можливості, то нехай заробляє Маша.

Я коли йшла заміж, то в мами грошей не просила. Вийшла заміж – нехай чоловік робить весілля. Чоловік не може – нехай сама йде і заробляє, як мамка все життя працює. Там купа варіантів, але мама то оплачувати не буде,

– відверто заявила виконавиця.

Нещодавно Оля Полякова подала заявку на Нацвідбір на Євробачення й заявила, що деякі правила конкурсу "втратили свою актуальність". Продюсер співачки пригрозив Суспільному позовом.

Що відомо про Машу Полякову?