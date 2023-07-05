"Не змогла стримати сліз": Тіна Кароль відверто розповіла, чи приходить тато на її концерти

Співачка Тіна Кароль розповіла про ставлення свого батька Григорій Ліберман до її творчої кар'єри. За словами виконавиці, стати співачкою їй запропонувала мама, а тато ж був сильно проти.

Тіна Кароль зізналась, що тато ніколи не був на її концертах. Для нього це дуже стресово. Розповідаючи про все це Тіна Кароль не змогла стримати сліз.

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Тіна Кароль про батька та свою кар'єру

Як повідомила виконавиця, її татові важко дивитися на виступи доньки до сьогодні. Він лише може переглянути її концерти в записі. За умови, що все пройшло добре.

Він коли бачить новини, чи якийсь мій виступ, він тікає з хати просто досі. Якщо чесно, ти не повіриш, він не був на моєму концерті. Всю мою кар'єру. Він не був ніколи,

- пояснила артистка.

"В мене я пам'ятаю, було сім "палаців України", ми там виступали трохи. Він сидів під палацом кожен день в машині, не заходив жодного разу. Мама була на концерті. Він тиждень пробув під палацом. Дурне", - додала співачка.

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