Через циклони всю країну щедро засипало снігом. Великий маєток співачки Тіни Кароль розташований за містом, тому вранці їй самотужки довелось чистити подвір'я від снігових заметів. Артистка показала, як "прокладала" стежку до спортзалу.

Безліч українців негода застала зненацька. Не стала винятком і народна артистка України Тіна Кароль. Навіть попри те, що величезну ділянку зірки замело снігом, вона не зрадила своїм звичкам і відправилась у спортзал. Однак перед традиційним ранковим тренуванням співачка мала непоганий фітнес – розчищала стежку до залу.

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Тіна Кароль розчищала дорогу до спортзалу

В інстаграм-профілі з 1,7-мільйонною аудиторією артистка опублікувала кілька сторіс. Відео з'явились в акаунті Тіни Кароль о 9 годині ранку. Вже багато років вона розпочинає насичені дні з тренувань. Навіть попри снігові замети зірка вирішила дістатися до спортзалу.

На роликах вона постала в темно-синіх лосинах, чорних уггі, яскраво-рожевому пуховику і з лопатою в руках. Вона самостійно розчищала дорогу до спортзалу, який розташований окремо від будинку. Схоже, навіть попри несподівані фізичні навантаження, виконавиця в захваті від снігу та справжньої зими. Знаменитість вкотре довела прихильникам, що вона сильна і незалежна жінка.

Я пробираюсь в спортзал. Ціль – спортзал,

– прокоментувала відео Тіна Кароль.