Из-за циклонов всю страну щедро засыпало снегом. Большой особняк певицы Тины Кароль расположено за городом, поэтому утром ей самостоятельно пришлось чистить двор от снежных заносов. Артистка показала, как "прокладывала" тропинку к спортзалу.

Множество украинцев непогода застала врасплох. Не стала исключением и народная артистка Украины Тина Кароль. Даже несмотря на то, что огромный участок звезды замело снегом, она не изменила своим привычкам и отправилась в спортзал. Однако перед традиционной утренней тренировкой певица имела неплохой фитнес – расчищала тропинку к залу.

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Тина Кароль расчищала дорогу к спортзалу

В инстаграм-профиле с 1,7-миллионной аудиторией артистка опубликовала несколько сторис. Видео появились в аккаунте Тины Кароль в 9 часов утра. Уже много лет она начинает насыщенные дни с тренировок. Даже несмотря на снежные заносы звезда решила добраться до спортзала.

На роликах она предстала в темно-синих лосинах, черных угги, ярко-розовом пуховике и с лопатой в руках. Она самостоятельно расчищала дорогу к спортзалу, который расположен отдельно от дома. Похоже, даже несмотря на неожиданные физические нагрузки, исполнительница в восторге от снега и настоящей зимы. Знаменитость в очередной раз доказала поклонникам, что она сильная и независимая женщина.

Я пробираюсь в спортзал. Цель – спортзал,

- прокомментировала видео Тина Кароль.