Вже 15, – Тіна Кароль розчулила привітанням сина з днем народженням
Джерело:Тіна Кароль
Днями син Тіни Кароль Веніамін відсвяткував день народження. Хлопцю виповнилось 15 років. Тож зіркова матуся зворушливо привітала його зі святом у своїх соцмережах.
Артистка опублікувала чудове відео, на якому зафіксовані милі моменти зі спільної фотосесії з сином. Крім того, у привітанні виконавиця зауважила, що Веніамін – "найбільша інвестиція" в її житті й вона не уявляє, як віддасть його комусь. Також співачка закликала дівчат стерегтись майбутньої свекрухи.
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Тіна Кароль привітала сина з 15-річчям
Знаменитість опублікувала чорно-біле відео, де вони з Веніаміном розмовляють, усміхаються та обіймаються. Крім того, вона написала зворушливе привітання.
Кожна мати покладає всі надії на своїх дітей, і я — не виключення. Все найкраще, що маю і можу, вкладаю в тебе. Ти — найбільша інвестиція мого життя, такий дорослий, вже 15! Як тебе комусь віддати згодом. Ох, дівчата. Стережіться свекрухи. Любий та єдиний,
– зазначила зіркова матуся.
Реакція мережі
У коментарях під публікацією фани також привітали Веніаміна з днем народження. Крім того, вони вчергове відмітили його схожість з батьком.
- "Який гарний у вас син. Чоловік би пишався ним. Колись ви були його опорою, а ще трохи і він стане вашою";
- "Досі перед очима маленький кучерявий блондин, а тут вже такий хлопчина. З днем народження";
- "Дуже схожий на чоловіка. Гарний хлопець";
- "Копія Євгена";
- "Тіно, вітаю сина з днем народження! Хай завжди буде вашою опорою";
- "Як же він схожий на батька";
- "Найщиріші вітання з днем народження сина! Нехай щастить".
Син Тіни Кароль: що відомо
- У 2008 році Тіна Кароль і Євген Огір одружилися. Спершу вони розписалися, а згодом скріпили своє кохання шлюбом.
- У листопаді того ж року у пари народився первісток, син Веніамін. Шанувальники Тіни помітили разючу схожість хлопчика з батьком.
- Веніамін навчається у Великій Британії у Repton Preparatory School.
- Відомо, що юнак не лише вчиться в навчальному закладі, але й демонструє свою пристрасть до танців, фортепіано та барабанів. До того ж він займається фехтуванням.