Тіна Кароль приголомшила зухвалим образом у лакованому вбранні: фото

Популярна українська співачка Тіна Кароль стала ведучою шоу "Ліпсінк Батл". На зйомках вона продемонструвала зухвалий образ у лакованому одязі та з червоною помадою на губах.

Тіна Кароль вкотре підкорила публіку бездоганним зовнішнім виглядом. Вона постала перед камерою у стильному вбранні.

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Зухвалий образ Тіни Кароль

Артистка позувала в лакованому топі та довгій спідниці чорного кольору. Спідниця мала спокусливий розріз посередині, що додавав аутфітові сексуальності. Також Тіна вдягнула білу сорочку, яку повністю не застібала та заправила в спідницю.

Серед аксесуарів звабливий образ Кароль доповнювали сережки. Волосся вона зібрала у високий хвіст, а на обличчі зробила насичений макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала червоною помадою.



Зухвалий образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму "1+1"

Красиві образи Тіни Кароль: