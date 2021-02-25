Тіна Кароль позувала у спокусливому вбранні за майже 38 тисяч гривень: спекотні кадри

Попдіва Тіна Кароль влаштувала нову зухвалу фотосесію. Зірка приміряла шовкову спідницю з розрізом і спокусливий топ від українського бренду. Вартість звабливого вбрання співачки сягнула майже 38 тисяч гривень.

Впродовж 15 років на сцені Тіна Кароль не припиняє вражати публіку. Артистці вже 36 років, однак її образи стають все відвертішими і спекотнішими. Нова студійна зйомка не стала винятком.

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Спокусливий образ Тіни Кароль

Перед камерою співачка з'явилась у чорному шовковому вбранні від українського бренду Nué. Вона одягла елегантний асиметричний топ з розкішними поясами з блискучими стразами та глибоким декольте. Відвертий верх прикрив лише груди без бюстгальтера, оголивши підтягнуту талію і тендітні плечі.

Топ зірка поєднала зі спідницею довжини міді з екстримальним розрізом до стегон. Вишуканий образ довершили чорні босоніжки на підборах, дизайн яких розробила сама Тіна Кароль. Вартість спокусливого топу та спідниці співачки становить 1 350 доларів – майже 38 тисяч гривень.

Стилісти зробили артистці фірмову зачіску з легкими локонами і макіяж з чорними стрілками. У кадрі Тіна Кароль продемонструвала не лише бездоганні форми, а й неймовірну сексуальність і жіночність.

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Спекотні образи Тіни Кароль: