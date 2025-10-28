Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Анни Хаустової. Тіна зазначила, що після смерті чоловіка багато працювала, адже мала забезпечувати родину і команду.

Для мене дуже важлива незалежність. Я за цей період могла вийти заміж 20 тисяч разів, забути про все і взагалі нічим не займатися, перекладати діаманти з одної коробочки в іншу. Але це не я. Я – це про відчувати життя, втому, про досягнення,

– наголосила Тіна Кароль.

Співачка додала, що їй подобається бути незалежною, але це не означає, що поруч не має бути чоловіка. Кароль підкреслила, що вона "не проєкт, а особистість".

Інтерв'ю з Тіною Кароль: дивіться відео онлайн

До речі! 28 квітня 2025 року, у 12 річницю смерті чоловіка, Тіна Кароль зізналась, що лише зараз готова до нових стосунків. Відвертий допис співачка опублікувала у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про шлюб Тіни Кароль і Євгена Огіра?