Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Анни Хаустової. Тіна зазначила, що після смерті чоловіка багато працювала, адже мала забезпечувати родину і команду.
Читайте також Я б не вигребла, – Тіна Кароль чесно пояснила, чому відправила сина за кордон
Для мене дуже важлива незалежність. Я за цей період могла вийти заміж 20 тисяч разів, забути про все і взагалі нічим не займатися, перекладати діаманти з одної коробочки в іншу. Але це не я. Я – це про відчувати життя, втому, про досягнення,
– наголосила Тіна Кароль.
Співачка додала, що їй подобається бути незалежною, але це не означає, що поруч не має бути чоловіка. Кароль підкреслила, що вона "не проєкт, а особистість".
Інтерв'ю з Тіною Кароль: дивіться відео онлайн
До речі! 28 квітня 2025 року, у 12 річницю смерті чоловіка, Тіна Кароль зізналась, що лише зараз готова до нових стосунків. Відвертий допис співачка опублікувала у своєму телеграм-каналі.
Що відомо про шлюб Тіни Кароль і Євгена Огіра?
Нагадаємо, що Тіна Кароль і Євген Огір одружились у 2008 році.
У листопаді 2008 року у подружжя народився син Веніамін.
28 квітня 2013 році Огір помер від раку шлунку. Йому було 32 роки. Продюсер похований на Берковецькому кладовищі у Києві.
Син Тіни і Євгена з дитинства живе і навчається у Великій Британії. 18 листопада йому виповниться 17 років.