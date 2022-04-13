Популярна українська артистка Тіна Кароль перебуває у Варшаві. Там вона дає концерти та допомагає біженцям.

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Тіна Кароль про війну і майбутні концерти

Виконавиця розповіла, що не оселяється у Польщі, бо пам'ятає про Україну.

"Я зараз перебуваю у Варшаві – тут зроблено величезну кількість роботи для підтримки України. Але я не заселилася тут, мій вибір – це бути українкою", – поділилась Тіна Кароль.

Співачка висловила впевненість у тому, що перемога за Україною. Вона додала, що коли повернеться додому, проведе великий концерт у столиці й пообіцяла, що наступний виступ буде в Маріуполі.

Я знаю, що Україна переможе – правда на нашому боці. Свій перший справжній концерт на території нашої країни я проведу у Києві. Я даю слово, що другий концерт буде у Маріуполі – це наше місто, і ми до нього обов’язково приїдемо. Усі знають, що це наша земля,

– сказала зірка.

Зауважимо, Тіна Кароль хоче "по тихому" повертатися до Києва, щоб про це не знали її фани. Адже публічним розголосом вона може наразити їх на небезпеку.

"О, Тіна поїхала, і ми поїдемо". Ми люди публічні, ми не маємо права просто взяти: "Я в Україні". Тоді всі зрозуміють, що можна повертатися, а це життя людей. І це лотерея. "Ми тільки з дозволу будемо казати, що ми є, ми повернулися. Найголовніше – це захист населення, захист людей", – додавала артистка.