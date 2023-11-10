Тіна Кароль звабила мережу у відвертому образі: спокусливі кадри

10 листопада 2023, 00:45
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Тіна Кароль

Тіна Кароль оприлюднила світлини з нової фотосесії, що підкорила мережу. Це спокусливі знімки в обтислому вбранні.

38-річна українська співачка знялась у новій фотосесії. Вона позувала в об'єктиві фотографині Яни Яцюк. 

До слова Тіна Кароль розповіла про свої секрети краси: як зірка робить макіяж

Спокусливий образ Тіни Кароль

Для свіжих світлин Тіна Кароль обрала спокусливий та відвертий образ. Вона постала в атласному топі та максіспідниці з глибоким розрізом сіро-бежевого кольору.

Артистка не одягнула спідню білизну, тому кадри вийшли доволі провокативними. Також вона ненав'язливо припідняла топ та продемонструвала фігуру й кубики на животі.


Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки

Образ Тіни Кароль доповнила лаконічна укладка та нюдовий макіяж.

Фатальна спокуса,
– підписала кадри виконавиця.


Тіна Кароль / Фото з інстаграму зірки

Прихильники Тіни Кароль засипали її компліментами у коментарях під дописом. Вони цитують останню пісню артистки та розхвалили її за демонстрацію справжньої любові до себе.

  • "Ох, не святі. Ох, не святі";
  • "Вогонь";
  • "Ну це точно спокуса, фатальніше не буває";
  • "Тіна, завжди із захватом спостерігала за зростанням вашої жіночності. Але зараз.. остаточно роззброїли. Пишаюсь дистанційно разом з вами вашим тілом, любов'ю та повагою до себе!";
  • "Божественна краса";
  • "Тіна – це фатальна спокуса".
Автор: Квітослава Туз