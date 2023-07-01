Тіна Кароль похвалилась кадрами на тлі розкішного заміського маєтку: фото зірки без макіяжу

Українська співачка Тіна Кароль поділилась новими світлинами. Вона показалась без макіяжу на тлі розкішного заміського будинку.

Українська співачка Тіна Кароль опублікувала на особистій сторінці нові фото. Вона показала цілу серію знімків біля свого дому.

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Тіна Кароль показалась без макіяжу

Виконавиця поділилась світлинами, які зробила на тлі розкішного заміського будинку у селі Зазим'я, що під Києвом. Вона позувала біля саду з трояндами.



Тіна Кароль / Фото з телеграму Тіни Кароль

Тіна Кароль постала перед камерою у домашньому образі – чорних легінсах, короткій футболці та куртці зверху. Вона зібрала волосся у хвіст та доповнила вбрання сережками. Зірка позувала без макіяжу, похвалившись природною красою.

"Все найкраще вже створене природою", – поділилась Тіна Кароль.



Тіна Кароль / Фото з телеграму Тіни Кароль

"Ну нарешті, ми вже скучили";​

"Вона повернулась!";

"Красуня";

"Це так мило";

"Найкраща".

Нагадаємо, Тіна Кароль живе у розкішному особняку. На його території є 3-поверховий котедж (з окремою гардеробною та ігровою кімнатою), спортзал, сад і лаунж-зона, город і розарій. Цей будинок зірці подарував покійний чоловік Євген Огір.

Нещодавно Тіна Кароль повернулась до України. Минулого тижня співачка приїхала до Ватикану, де зустрілась з Папою Римським. Артистка передала йому оригінал щоденника дев'ятирічного Єгора, який він писав у бомбосховищі Маріуполя.