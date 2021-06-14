Тіна Кароль показала зухвалий образ у відвертій сукні з вирізом: фото

Популярна українська співачка Тіна Кароль продовжує розбурхувати уяву шанувальників провокативними світлинами. Днями вона показала нові фото у бежевій сукні з пікантним вирізом.

Українська співачка Тіна Кароль взяла участь у романтичній зйомці. Чарівними світлинами вона поділилась на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Тіни Кароль

Знаменитість позувала перед камерою з щирою усмішкою на обличчі. Для нової зйомки вона обрала бежеву сукню довжини міді на довгий рукав з відвертим вирізом у зоні декольте. Це додавало look особливої перчинки.

Вдалим доповненням образу став чорний манікюр. Також Тіна Кароль розпустила пишне волосся та вклала його ніжними хвильками. На обличчі зірка зробила нюдовий макіяж. Вона підкреслила очі тонкими стрілками та нафарбувала губи блиском.

Зазначимо, що артистка знялась у фотосесії в рамках рекламної кампанії. Вона випустила колекцію свічок TINA разом з брендом Teplo Candle, які виглядають ніби зменшена копія Тіни Кароль. Такий витвір мистецтва обійдеться прихильникам у 1800 гривень.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль

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