Тіна Кароль показала, як виглядає її робочий день: відео

Українська співачка Тіна Кароль вкотре приголомшила прихильників. У короткому ролику знаменитість показала, як виглядає її робочий день. Зокрема, зірка продемонструвала репетицію та примірку нового образу.

Тіна Кароль є однією з найпопулярніших артисток в українському шоу-бізнесі. Вона активно розвиває свою творчість, бере участь у різних колабораціях та вражає шанувальників музичними новинками.

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Робочий день Тіни Кароль

У новому відео, яке зірка поширила у своєму інстаграмі, вона показала один із насичених робочих днів. Фанати знаменитості змогли побачити планування дня Кароль, фрагмент з репетиції її нової пісні "Скандал", примірку нового образу для зйомок телепроєкту "Голос країни", а також інші моменти з дня артистка.

Тіна постала перед камерою у повсякденному образі, проте, як завжди, виглядала бездоганно. Вона вклала волосся рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж.

"Взяла з собою камеру на цілий день", – написала виконавиця в публікації.

У коментарях підписники Тіни дякують їй за такий чудовий ролик та можливість більше дізнатися про її життя.