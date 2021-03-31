Без макіяжу та зачіски: Тіна Кароль показала, як виглядає в повсякденному житті

Українська співачка Тіна Кароль часто ділиться з шанувальниками моментами з повсякденного життя. Вона оприлюднила селфі, де показала, як виглядає без макіяжу та зачіски. Зірка вразила натуральною красою.

Не всі артистки українського шоу-бізнесу наважуються показувати, як виглядають без косметики на обличчі. Тіна Кароль належить до числа тих знаменитостей, які не бояться показувати себе справжніх.

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На сцені співачка завжди виглядає бездоганно. Вона постає з бездоганними зачісками, макіяжами та у розкішних сукнях. А в повсякденному житті обирає зручне вбрання, легкий макіяж або ж взагалі відмовляється від нього.

Нове фото Тіни Кароль без макіяжу

На новому знімку, який Тіна поширила в інстаграм-сторіз на своїй офіційній сторінці, вона позує без макіяжу, демонструючи натуральну красу. Волосся вона помила та ще не встигла вкласти у фірмову зачіску.

Серед одягу вона обрала комфортний чорний топ, який, ймовірно, поєднала з якимось спортивним низом. Точно сказати не можна, оскільки на селфі Кароль зображена не в повний зріст.

Тіна вразила користувачів мережі натуральною вродою. Навіть у домашньому образі вона виглядає бездоганно.



Тіна Кароль без макіяжу та зачіски / Скриншот інстаграм-сторіз Тіни Кароль