Украинская певица Тина Кароль часто делится с поклонниками моментами из повседневной жизни. Она обнародовала селфи, где показала, как выглядит без макияжа и прически. Звезда удивила натуральной красотой.

Не все артистки украинского шоу-бизнеса решаются показывать, как выглядят без косметики на лице. Тина Кароль принадлежит к числу тех знаменитостей, которые не боятся показывать себя настоящих.

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На сцене певица всегда выглядит безупречно. Она предстает с безупречными прическами, макияжами и в роскошных платьях. А в повседневной жизни выбирает удобный наряд, легкий макияж или же вообще отказывается от него.

Новое фото Тины Кароль без макияжа

На новом снимке, который Тина выложила в инстаграм-сториз на своей официальной странице, она позирует без макияжа, демонстрируя натуральную красоту. Волосы она помыла и еще не успела уложить в фирменную прическу.

Среди одежды она выбрала комфортный черный топ, который, вероятно, соединила с каким-то спортивным низом. Точно сказать нельзя, поскольку на селфи Кароль изображена не в полный рост.

Тина удивила пользователей сети натуральной красотой. Даже в домашнем образе она выглядит безупречно.



Тина Кароль без макияжа и прически / Скриншот инстаграм-сториз Тины Кароль