Тіна Кароль розповіла про свої секрети краси: як зірка робить макіяж

Співачка Тіна Кароль показала, як готується до концерту. Зірка поділилась секретами та розповіла, якими мейкап-продуктами користується.

Українська співачка Тіна Кароль опублікувала свіже відео на своїй сторінці в тіктоці. Вона показала, як готувалася до концерту у Львові, що відбувся днями.

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Тіна Кароль показала, як робить макіяж

У ролику виконавиця показала улюблену косметику та бренди, якими користується: від тональних засобів до продуктів для губ. Перед виступом співачка зробила легкий нюдовий макіяж. У процесі Тіна Кароль також перекусила десертом.

Секрети краси тільки для вас. Особливий момент підготовки до концерту,

– поділилась артистка.

Тіна Кароль показала макіяж: відео

Раніше співачка показувалась у Франківську

Тіна Кароль активно веде свій тікток. Раніше вона показувала відео, яке зняла напередодні виступу в Івано-Франківську.

Виконавиця показала свою школу, де навчалася, рідний дім і подвір'я. Це місця, які артистка вже давно не провідувала.