Тіна Кароль показала, як у неспокійному Києві відновили хрест на Софії Київській: надихаючі фото

Українська співачка Тіна Кароль зараз перебуває у Варшаві, Польща, але звідти інформаційно підтримує своїх співгромадян. Аби підтримати дух українців, вона ініціювала зведення хреста на Софійському соборі, який впав у січні 2022 року.

Згідно з християнськими повір'ями, коли падає хрест з церкви – це до великої біди. Проте Тіна Кароль разом з небайдужими українцями змогли знайти 34-метровий кран для встановлення хреста та отримати на це дозвіл.

До слова Я боротимусь за правду, – Тіна Кароль вийшла на антивоєнний мітинг у Варшаві

"Коли падає хрест, то це до великоï бiди. Нехай сьогоднішнє встановлення хреста на місце стане символом миру та змiцнить нашу вiру. Дякую Василеві Рахмайлову, чия компанія не побоялася куль в столиці і дала нам кран, людей. Дякую бізнесмену Михайлу Царенко, українській художниці Оксані Фурса, адвокату Ганні Коновалової, компанії "Металева покривля", які відстоювали можливість встановити хрест на місце. Українці – ви неймовірні", – написала Тіна.

Варто додати, що така ініціатива була особливо небезпечною, адже після постійних обстрілів Києва в мережі з'явилась інформація, що росіяни хочуть знищити Софію Київську.

Раніше Тіна Кароль молилась в монастирі за мир України, як тільки-но розпочалась війна в Україні. Вона просила росіян зупинити вогонь. Згодом вона вийшла на антивоєнний мітинг у Варшаві.

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