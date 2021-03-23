Тіна Кароль показала талісман, який завжди має з собою на згадку про покійного чоловіка: відео

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Українська співачка Тіна Кароль показала прихильникам своє життя поза сценою. Зокрема, артистка розповіла, що завжди носить з собою маленьку іграшкову панду. Це талісман про її покійного чоловіка.
Тіна Кароль втратила чоловіка майже 8 років тому. Її коханий Євген Огір помер від раку шлунку. Та досі виконавиця часто згадує про нього та зазначає, що він завжди поруч.
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Артистка нещодавно презентувала пісню "Скандал", яка спричинила справжній ажіотаж в мережі. У день прем'єри Кароль побувала на 3 радіостанціях і завжди разом із нею була маленька іграшкова панда, яку чіпляла на мікрофон. Зірка поділилася, що це особливий символ, який нагадує їй покійного чоловіка.
Якби ви знали, що для мене означає панда… Мій чоловік завжди був пандою,
– сказала Тіна.
Інтерв'ю Тіни Кароль: дивіться відео онлайн
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