Украинская певица Тина Кароль показала поклонникам свою жизнь вне сцены. В частности, артистка рассказала, что всегда носит с собой маленькую игрушечную панду. Это талисман о ее покойном муже.

Тина Кароль потеряла мужа почти 8 лет назад. Ее любимый Евгений Огир умер от рака желудка. Но до сих пор исполнительница часто вспоминает о нем и отмечает, что он всегда рядом.

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Талисман Тины Кароль

Артистка недавно представила песню "Скандал", которая вызвала настоящий ажиотаж в сети. В день премьеры Кароль побывала на 3 радиостанциях и всегда вместе с ней была маленькая игрушечная панда, которую цепляла на микрофон. Звезда поделилась, что это особый символ, который напоминает ей покойного мужа.

Если бы вы знали, что для меня значит панда... Мой муж всегда был пандой,

– сказала Тина.

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Болезнь и смерть Евгения Огира

У Евгения Огира диагностировали рак желудка в начале 2012 года.

Последний раз он появлялся на публике в августе того же года на международном музыкальном фестивале Crimea Music Fest.

Впоследствии мужчина попал в больницу, где начал борьбу с онкологией.

победить болезнь мужчине так и не удалось. Он умер 23 апреля 2013 года. в то время мужчине было 33 года.

Тина Кароль до сих пор не может смириться со смертью любимого.

Свои песни артистка до сих пор посвящает Евгению, ведь ее сердце все еще принадлежит ему.

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