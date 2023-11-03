Тут продавала насіння, – Тіна Кароль показала свою школу та рідний дім в Івано-Франківську

Тіна Кароль показала рідкісні кадри з місць, де вона провела своє дитинство. Це школа та дім в Івано-Франківську.

Днями українська співачка Тіна Кароль приїхала в рідний Івано-Франківськ, де мала виступити з концертом. Заразом артистка провідала місця, де виросла.

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Тіна Кароль показала рідні місця

Співачка навчалась у школі №22 (зараз це ліцей). Як розповіла зірка, вона вже давно не провідувала ці місця. Тіна показала місце, де в дитинстві продавала насіння.

Після цього виконавиця показала рідний дім та подвір'я, де вона росла і гралась.

Ділюся з вами частинкою свого серця. Ностальгія за рідними місцями,

– поділилась Тіна Кароль.

Тіна Кароль показала рідне місто: відео

Де народилась Тіна Кароль

Виконавиця насправді не народилась у Франківську – майбутня зірка з'явилась на світ у 1985 році в містечку Оротукан на півночі Росії. Тоді там жили її батьки.

Коли Тіні виповнилося 7 років, родина переїхала до Івано-Франківська. Саме звідси родом мама артистки, Світлана.