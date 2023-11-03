На днях украинская певица Тина Кароль приехала в родной Ивано-Франковск, где должна была выступить с концертом. Заодно артистка навестила места, где выросла.

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Тина Кароль показала родные места

Певица училась в школе №22 (сейчас лицей). Как рассказала звезда, она уже давно не навещала эти места. Тина показала место, где в детстве продавала семечки.

После этого исполнительница показала родной дом и двор, где она росла и играла.

Делюсь с вами частицей своего сердца. Ностальгия по родным местам,

– поделилась Тина Кароль.

Тина Кароль показала родной город: видео

Где родилась Тина Кароль

Исполнительница действительно не родилась во Франковске – будущая звезда появилась на свет в 1985 году в городке Оротукан на севере России. Тогда там жили родители.

Когда Тене исполнилось 7 лет, семья переехала в Ивано-Франковск. Именно отсюда родом мама артистки, Светлана.