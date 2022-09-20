Тіна Кароль зворушливо привітала маму з днем народження: рідкісне фото зі старшим братом

Співачка Тіна Кароль рідко ділиться сімейними світлинами. Днями вона оприлюднила зворушливе фото, на якому зображена разом з мамою та старшим братом.

19 вересня мама Тіни Кароль – Світлана Андріївна відсвяткувала день народження. Їй виповнилося 62 роки. Діти зіркової матусі зібралися разом, щоб привітати її.

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Рідкісне фото Тіни Кароль з мамою і братом

На світлині, яку Кароль поширила в соцмережах, вона зображена з мамою та з братом Станіславом, який на 4 роки старший. Світлана Андріївна тримала в руках букет красивих жовтих тюльпанів і усміхалася.

З днем народження, мамо!

– написала Кароль під фото.

Тіна Кароль з мамою і старшим братом / Фото з фейсбуку співачки

У коментарях прихильники Кароль також залишають привітання на адресу її матусі.