Тіна Кароль похизувалася ніжками в мініспідниці: ефектні кадри

Українська співачка Тіна Кароль презентувала нову колаборацію. Цього разу вона співпрацювала з брендом одягу. Зірка позувала на камеру в літньому костюмі з написом "Красиво".

Тіна Кароль активно співпрацює з різними брендами й тішить прихильників цікавими новинками. На особистій сторінці в інстаграмі виконавиця показала одяг, який створила для шанувальників.

До теми Я даю брендам ім'я, – Тіна Кароль розповіла про численні колаборації

Колаборація з українським брендом одягу Dream Team присвячена новому альбому та всеукраїнському туру Тіни Кароль – "Красиво". У лінії комфортного вбрання представлені тай-дай футболки, топи, шорти та спідниці з гліттерним нанесенням. Малюнки на кожному елементі одягу різні, що робить їх неповторними та унікальними.

Стильний look Тіни Кароль

На кадрах, які зірка поширила в мережі, вона позує босоніж на території власного заміського маєтку. Тіна зображена в рожевій тай-дай футболці та мініспідниці. Вбрання підкреслило спортивну фігуру Кароль, її спокусливі ніжки.

Волосся знаменитість вклала рівно, а на обличчі зробила ніжний макіяж у нюдових відтінках. Зазначимо, саме такий макіяж є одним з елементів нового сценічного образу співачки. Довершили look Тіни мінімалістичні сережки.

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