Тіна Кароль ошелешила неймовірною розтяжкою: відео, яке підкорило мережу

5 жовтня 2021 , 21:40
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Джерело:

інстаграм Тіни Кароль

Українська попдіва Тіна Кароль багато років займається спортом і слідкує за своїм тілом. Фани наслухані про її вміння стрибати на скакалці, тоді як приголомшливу розтяжку побачили вперше.

Кожен день 36-річна Тіна Кароль розпочинає з ранкового тренування. Як з'ясувалось, вона не лише качає м'язи та виконує енергійні вправи, а й займається йогою. Гнучкість співачки ошелешила багатотисячну публіку. 

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В обтислому комбінезоні глибокого синього кольору зірка продемонструвала позу, яка підкорила мережу й викликала шквал коментарів. Вона закинула ногу за плече й піднялася на руки. До того ж Тіна Кароль зробила це з усмішкою. Схоже, йога дається їй легко. 

У коментарях шанувальники засипали попдіву компліментами: одні написали, що вона досконала у всьому, інші відзначили, що її вміння стали б у пригоді на "Танцях з зірками":

  • "Ось це я розумію, приклад для наслідування";
  • "Тіну треба було на "Танці з зірками";
  • "Досконала у всьому";
  • "Яка ж вона крута". 
Нагадаємо, днями Тіна Кароль показувала, як стоїть на цвяхах босими ногами. 

Розкішна Тіна Кароль не лише прокидається на сході сонця й стрибає на скакалці близько 40 хвилин, а й повністю відмовляється від алкоголю. Вона вважає, що такий вид допінгу спустошує, тому співачка за цілковиту тверезість. 

Автор: Марина Джура