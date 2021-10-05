Тіна Кароль ошелешила неймовірною розтяжкою: відео, яке підкорило мережу

Українська попдіва Тіна Кароль багато років займається спортом і слідкує за своїм тілом. Фани наслухані про її вміння стрибати на скакалці, тоді як приголомшливу розтяжку побачили вперше.

Кожен день 36-річна Тіна Кароль розпочинає з ранкового тренування. Як з'ясувалось, вона не лише качає м'язи та виконує енергійні вправи, а й займається йогою. Гнучкість співачки ошелешила багатотисячну публіку.

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В обтислому комбінезоні глибокого синього кольору зірка продемонструвала позу, яка підкорила мережу й викликала шквал коментарів. Вона закинула ногу за плече й піднялася на руки. До того ж Тіна Кароль зробила це з усмішкою. Схоже, йога дається їй легко.

У коментарях шанувальники засипали попдіву компліментами: одні написали, що вона досконала у всьому, інші відзначили, що її вміння стали б у пригоді на "Танцях з зірками":

"Ось це я розумію, приклад для наслідування";

"Тіну треба було на "Танці з зірками";

"Досконала у всьому";

"Яка ж вона крута".

днями Тіна Кароль показувала, як стоїть на цвяхах босими ногами.

Розкішна Тіна Кароль не лише прокидається на сході сонця й стрибає на скакалці близько 40 хвилин, а й повністю відмовляється від алкоголю. Вона вважає, що такий вид допінгу спустошує, тому співачка за цілковиту тверезість.