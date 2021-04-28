У роковини смерті чоловіка: Тіна Кароль оприлюднила зворушливе фото з сином

Українська співачка Тіна Кароль 28 квітня вшановує пам'ять чоловіка. Євген Огір помер 8 років тому. Артистка поділилася архівним фото коханого, а також зробила селфі з їхнім спільним сином Веніаміном.

Тіна Кароль намагається якомога більше часу проводити з сином. Веніамін навчається в Лондоні, проте у роковини смерті батька прилетів в Україну.

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Нове фото Тіни Кароль з сином

Артистка рідко ділиться світлинами, на яких позує разом із Веніаміном. Однак інколи зірка робить винятки й тішить прихильників цікавими кадрами.

Вона опублікувала селфі, яке зробила з сином в автомобілі. Кароль зображена на передньому сидінні. Тіна постала перед камерою з легким повсякденним макіяжем на обличчі, а волосся зібрала ззаду.

Зіркова матуся та її син мило усміхалися. Вони насолоджуються кожною хвилиною, яку проводять разом і деякі зворушливі моменти показують багатомільйонній аудиторії прихильників виконавиці.



Тіна Кароль з сином / Скриншот з інстаграм-сторіз Тіни Кароль