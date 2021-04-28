Я належу тобі у безмежності, – Тіна Кароль оприлюднила архівне фото покійного чоловіка

8 років тому від раку шлунку помер чоловік Тіни Кароль – Євген Огір. Для артистки ця втрата була дуже болючою. Виконавиця не приховує, що її серце досі належить покійному коханому. У роковини з дня його смерті Кароль поділилася архівним фотом.

28 квітня для Тіни Кароль по-особливому сумний день. Рівно 8 років тому з життя пішов її продюсер та коханий чоловік Євген Огір. Щороку виконавиця вшановує пам'ять чоловіка та інколи ділиться його архівними фотографіями.

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Тіна Кароль показала фото коханого

В інстаграм-сторіз артистка оприлюднила світлину, де зображений Євген. Чоловік мило усміхався, дивлячись в камеру. На руках він тримав маленького сина Веніаміна та годував його з дитячої пляшечки.

Така світлина зворушила мережу. Кароль не лише поширила фото, а й з ніжністю підписала його: "Ти усміхаєшся мені у вічності. Я належу тобі в безмежності".



Покійний чоловік Тіни Кароль з сином / Скриншот інстаграм-сторіз Тіни Кароль

Історія кохання Тіни Кароль та Євгена Огіра