Тіна Кароль обрала для фіналу Нацвідбору на Євробачення-2022 чорну сукню з декольте: фото образу
Джерело:інстаграм фан-клубу Тіни Кароль
Співачка Тіна Кароль стала суддею фіналу Нацвідбору на Євробачення-2022. У прямому ефірі вона постала перед камерами у розкішній чорній сукні з глибоким декольте.
Вісім вокалістів борються за право представляти Україну на пісенному конкурсі. Серед членів журі є попдіва Тіна Кароль. Вона вкотре приголомшила публіку атуфітом, який підкреслив спокусливу фігуру.
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Ефектний образ Тіни Кароль у Нацвідборі на Євробачення-2022
За суддівським столом Тіна постала у розкішній вечірній сукні чорного кольору. Таке вбрання мало глибоке декольте та вдало підкреслило всі принади фігури артистки.
Для прямого ефіру Кароль обрала фірмову зачіску – голлівудські локони та макіяж з насиченою червоною помадою на губах. А серед аксесуарів на ній були вишукані сережки та кольє. Як зауважила Маша Єфросиніна, це розкішні діаманти.
Тіна Кароль у фіналі Нацвідбору / Скриншот з відео
Фінал Нацвідбору на Євробачення-2022: головне
- Переглянути пряму трансляцію фіналу можна на всіх платформах Суспільного.
- За право представляти Україну на пісенному конкурсі в Італії борються 8 вокалістів.
- Їх підтримують ведучі – Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко.
- Серед професійних суддів, які оцінюють виступи, є співачка Тіна Кароль, переможниця Євробачення-2016 Джамала та член правління Суспільного Ярослав Лодигін.