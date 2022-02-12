Тіна Кароль обрала для фіналу Нацвідбору на Євробачення-2022 чорну сукню з декольте: фото образу

12 лютого 2022 , 19:10
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Джерело:

інстаграм фан-клубу Тіни Кароль

Співачка Тіна Кароль стала суддею фіналу Нацвідбору на Євробачення-2022. У прямому ефірі вона постала перед камерами у розкішній чорній сукні з глибоким декольте.

Вісім вокалістів борються за право представляти Україну на пісенному конкурсі. Серед членів журі є попдіва Тіна Кароль. Вона вкотре приголомшила публіку атуфітом, який підкреслив спокусливу фігуру. 

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Ефектний образ Тіни Кароль у Нацвідборі на Євробачення-2022

За суддівським столом Тіна постала у розкішній вечірній сукні чорного кольору. Таке вбрання мало глибоке декольте та вдало підкреслило всі принади фігури артистки. 

Для прямого ефіру Кароль обрала фірмову зачіску – голлівудські локони та макіяж з насиченою червоною помадою на губах. А серед аксесуарів на ній були вишукані сережки та кольє. Як зауважила Маша Єфросиніна, це розкішні діаманти.


Тіна Кароль у фіналі Нацвідбору / Скриншот з відео

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2022: головне

  • Переглянути пряму трансляцію фіналу можна на всіх платформах Суспільного.
  • За право представляти Україну на пісенному конкурсі в Італії борються 8 вокалістів
  • Їх підтримують ведучі – Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко.
  • Серед професійних суддів, які оцінюють виступи, є співачка Тіна Кароль, переможниця Євробачення-2016 Джамала та член правління Суспільного Ярослав Лодигін. 
Автор: Христина Кобак