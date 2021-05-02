Тіна Кароль назвала несподіване улюблене заняття з сином

2 травня 2021 , 13:18
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Джерело:

"Люкс ФМ"

Популярна українська співачка Тіна Кароль виховує 12-річного сина Веніаміна, який зараз навчається у Великій Британії. Зірка зізналась, що найбільше мамі з сином подобається тролити один одного.

Українська артистка Тіна Кароль у новому інтерв'ю розповіла про сина Веніаміна, якого народила у шлюбі з продюсером Євгеном Огіром. Зокрема, зірка поділилась рідкісним описом свого рідного хлопця.

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На кого схожий син Тіни Кароль

Співачка зізналась, що 12-річний Веніамін має доволі гострий гумор. Схожий він як на зіркову матусю, так і на свого батька.

Він – класний. Він – мій. Він – татів. Люблю його шалено,
– розповіла Тіна Кароль.

Знаменитість додала, що її улюблене спільне заняття з сином – тролити один одного. Схоже, що почуття гумору Веніамін перейняв саме від мами.

Тіна Кароль про сина: дивіться відео онлайн

Чим займається син Тіни Кароль

  • Веніамін навчається у Великій Британії, у престижному британському навчальному закладі на окраїні Лондона Repton Preparatory School.
  • Зауважимо, що рік навчання сина Тіні Кароль обходиться майже в мільйон гривень.
  • Веніамін не живе в гуртожитку закладу, а в українській родині. Про це подбала артистка, адже хотіла, щоб син перебував в українському середовищі.
  • Син Тіни Кароль обрав свій напрям, який би хотів вивчати – це музика. Хлопець грає на фортепіано і барабанах,  займається фехтуванням і регбі.
  • Раніше хлопець розповідав, що навчання дається йому неважко, він швидко знайшов друзів та зміг адаптуватись у чужій країні.
Автор: Марія Касій