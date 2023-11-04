Тіну Кароль заскочили у Львові у лосинах і з рюкзаком: скільки коштувало вбрання зірки
Джерело:Ніколас Карма
Тіна Кароль прогулялась Львовом після концерту в місті. Її зустрів відомий блогер та розпитав, скільки коштував повсякденний образ зірки.
Львівський блогер Ніколас Карма, який розпитує стильних перехожих про вартість їхнього образу, зустрів Тіну Кароль. Співачка днями побувала у Львові та виступила з концертом.
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Скільки коштує вбрання Кароль
Виконавицю підловили на вулиці у лаконічному повсякденному образі. Вона показалась публіці у темно-синіх лосинах за 1000 гривень та сірому лонгсливі від Skims теж приблизно за 1000 гривень.
Тіна Кароль похвалилась кросівками Adidas до 3 тисяч гривень і рюкзаком м'ятного кольору від британського бренду Hunter. Це була найдорожча деталь її образу – зірка придбала його за 200 євро (близько 7600 гривень).
Всі кошти – це сценічні вбрання. А по життю я гублюсь. Я намагаюсь загубитися у просторі й в натовпі. Коли настала війна, я взагалі забула, що таке брендовий одяг, саме покупка. Є колаборації,
– розповіла артистка про свої вбрання.
Тіна Кароль не доповнювала свій образ аксесуарами: "Я не ношу годинників взагалі. Не відчувати часу – в цьому є романтика якась". Вона зібрала волосся у низький хвіст та зробила легкий макіяж.
Скільки коштує look Тіни Кароль: відео
Підписники Ніколаса Карми по-різному відреагували на доволі скромний образ співачки. Хтось похвалив зірку за відсутність пафосу, а хтось називає відео постановою.
- "Боже, така відома зірка виглядає в тисячі раз простіше за тих фіф з сумочками по 5 тисяч доларів! Дуже приємна і мила";
- "Хто працював з нею – знає, що то за людина. Вона дуже жорстка і зверхня. На камеру така "своя". Думаю, це до Ніколаса її pr постукало, бо він зараз на топі. Весь образ продумано, професійний мейк";
- "Типу випадково. Типу так по-скромному";
- "Це той момент, коли маєш гроші, але не тратиш тисячі євро на шмотки, бо ти розумна людина! Клас!";
- "Народ, це ж постановочна зйомка! Відповідно й одяг. Чи ви думаєте він її випадково зустрів?";
- "Людина, яка працює з дитинства та всього добилася сама: просто одягнула рандомні кросівки та лосини, нічого не купляє, тому що в країні війна. Київські дівчата, яких ніхто не знає та невідомо як хтось їм на це заробив: півтора мільйона, а що такого, да, війна, але ми продовжуємо жити".