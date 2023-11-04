Тіну Кароль заскочили у Львові у лосинах і з рюкзаком: скільки коштувало вбрання зірки

Тіна Кароль прогулялась Львовом після концерту в місті. Її зустрів відомий блогер та розпитав, скільки коштував повсякденний образ зірки.

Львівський блогер Ніколас Карма, який розпитує стильних перехожих про вартість їхнього образу, зустрів Тіну Кароль. Співачка днями побувала у Львові та виступила з концертом.

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Скільки коштує вбрання Кароль

Виконавицю підловили на вулиці у лаконічному повсякденному образі. Вона показалась публіці у темно-синіх лосинах за 1000 гривень та сірому лонгсливі від Skims теж приблизно за 1000 гривень.

Тіна Кароль похвалилась кросівками Adidas до 3 тисяч гривень і рюкзаком м'ятного кольору від британського бренду Hunter. Це була найдорожча деталь її образу – зірка придбала його за 200 євро (близько 7600 гривень).

Всі кошти – це сценічні вбрання. А по життю я гублюсь. Я намагаюсь загубитися у просторі й в натовпі. Коли настала війна, я взагалі забула, що таке брендовий одяг, саме покупка. Є колаборації,

– розповіла артистка про свої вбрання.

Тіна Кароль не доповнювала свій образ аксесуарами: "Я не ношу годинників взагалі. Не відчувати часу – в цьому є романтика якась". Вона зібрала волосся у низький хвіст та зробила легкий макіяж.

Скільки коштує look Тіни Кароль: відео

Підписники Ніколаса Карми по-різному відреагували на доволі скромний образ співачки. Хтось похвалив зірку за відсутність пафосу, а хтось називає відео постановою.