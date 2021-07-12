Як при пожежі, – Тіна Кароль ледь не отруїлась чадним газом на Atlas Weekend

Українська попдіва Тіна Кароль стала хедлайнером фестивалю Atlas Weekend і приголомшила публіку феєричним шоу. Щоправда, її команда перестаралась з піротехнікою. На сцені зірка ледь не отруїлась чадним газом.

Якщо в перший день Atlas Weekend піротехніки в шоу Тіни Кароль було небагато, то другого дня її кількість збільшили заради ефектнішого номеру. Жодна репетиція не проходила з нею, тому команда не змогла передбачити, що під час виконання пісні "Лодочка" артистка опиниться в диму.

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За словами зірки, їй було складно дихати, не те що співати. Тоді вона перебувала на рухомій платформі над сценою та виконувала треки сидячи, як того вимагала постановка. У той момент Тіна Кароль не розуміла, що їй треба просто встати і дихати повітрям вище.

Я опинилася в диму чадного газу. Я просто за ковтками повітря тягнулася. Тобто, це як в диму чадного газу при пожежі опинитися,

– приголомшила співачка.

У другий день Atlas Weekend зірка пройшла випробування не лише чадним газом, а й дощем. Через зливу її гримерку повністю затопило.

"Я відчувала, що ми на Ноєвому ковчегу. Наша гримерка була вся затоплена. Я перший раз побачила, як воду можна прибирати пилососом. Це було дуже смішно", – пригадала Тіна Кароль.

Тіна Кароль про шоу на Atlas Weekend: дивіться відео онлайн

До слова, не всі фани були в захваті від шоу Тіни Кароль. Безліч з них обурилися, що на сцену Atlas Weekend вона вийшли з пітоном. "Антураж не вартий мук тварини", – писали зоозахисники в мережі.