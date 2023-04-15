Тіна Кароль зізналася, що бачилася з Пугачовою в Ізраїлі: "Не афішували, аби не було проблем"
Джерело:TV8
У березні Тіна Кароль приїжджала в Ізраїль з трьома концертами. Виявляється, там співачка встигла побачитися з Аллою Пугачовою, яка не підтримує війну. Як пройшла їхня зустріч, дізнавайтеся далі.
В інтерв'ю молдовському телеканалу Тіна Кароль заявила, що всі артисти, які залишилися в Росії і мовчать, – це вбивці. Тих, хто виїхав і виступив проти режиму вона, схоже, поважає. Як-от Аллу Пугачову та Максима Галкіну, адже сама зв'язалася з російською примадонною та запропонувала зустрітися.
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Тіна Кароль розповіла про зустріч з Пугачовою в Ізраїлі
У Тіни Кароль нібито була душевна й необхідна розмова з Аллою Пугачовою, але афішувати її не стали.
Була дуже душевна розмова. Вкрай необхідна. Я запропонувала, аби ми публічно не афішували нічого, аби було менше проблем. Але це той випадок, коли не ховаються,
– зізналася Тіна Кароль.
Вона вважає, що Алла Пугачова – це "ціла епоха, яку сьогодні хтось за вказівкою починає паплюжити".
"Перемога України – це перемога і над їхнім менталітетом. Як можна дітей вчити вбивати, говорити, що українець – "поганий"? Це що таке? Це і є нацизм", – додала співачка.
- Нагадаємо, з Аллою Пугачовою Тіна Кароль знайома майже 20 років, коли 2005-го виступала на "Новій хвилі" в Юрмалі. Тоді вона отримала приз від росіянки – 50 тисяч доларів. Ці гроші пішли на зйомки дебютного кліпу "Выше облаков".